За пошлины на импорт китайских товаров заплатят граждане Америки, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Это 16% от текущего уровня торгового дефицита между США Китаем , который в 2017 году достиг $375 млрд

Безусловно, такие меры сильно повлияют на торговые отношения между Китаем и США, однако в результате такие пошлины практически не отразятся на экономике Китай.

Во-первых, возможна перепродажа через другие страны — официальный объем снизится, а по сути все останется на своих местах. Во-вторых, за пошлины будут платить граждане Америки, поскольку даже с учетом удорожания китайских товаров они все равно стоят в разы дешевле, чем продукция США. На этом фоне можно ожидать увеличение доли импорта вьетнамской, мексиканской, индонезийской и тайваньской продукции в США.

Таким образом, импортные пошлины, которые собирается ввести Дональд Трамп , не только испортят отношение со второй экономикой в мире, но и ухудшат положение США на международной политической арене. Это не остановит поток инвестиций в страну, но темпы роста привлечения новых инвестиций в экономику США снизятся.

Пошлины на импорт не окажут сильного эффекта на американские фондовые рынки на текущий момент, но после принятия квот на китайские товары в размере $60 млрд это может вызвать умеренно негативную реакцию.