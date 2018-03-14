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За пошлины на импорт китайских товаров заплатят граждане Америки, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»
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За пошлины на импорт китайских товаров заплатят граждане Америки, — Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
Это 16% от текущего уровня торгового дефицита между США и Китаем, который в 2017 году достиг $375 млрд
Безусловно, такие меры сильно повлияют на торговые отношения между Китаем и США, однако в результате такие пошлины практически не отразятся на экономике Китай.
Во-первых, возможна перепродажа через другие страны — официальный объем снизится, а по сути все останется на своих местах. Во-вторых, за пошлины будут платить граждане Америки, поскольку даже с учетом удорожания китайских товаров они все равно стоят в разы дешевле, чем продукция США. На этом фоне можно ожидать увеличение доли импорта вьетнамской, мексиканской, индонезийской и тайваньской продукции в США.
Таким образом, импортные пошлины, которые собирается ввести Дональд Трамп, не только испортят отношение со второй экономикой в мире, но и ухудшат положение США на международной политической арене. Это не остановит поток инвестиций в страну, но темпы роста привлечения новых инвестиций в экономику США снизятся.
Пошлины на импорт не окажут сильного эффекта на американские фондовые рынки на текущий момент, но после принятия квот на китайские товары в размере $60 млрд это может вызвать умеренно негативную реакцию.
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