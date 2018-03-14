Медведев пообещал продолжение расчистки банковского сектора

Правительство и Банк России продолжат расчистку банковского сектора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу кабмина Дмитрия Медведева.

"Что касается банковской системы, то Банк России постепенно расчищает ее от тех кредитных организаций, которые занимались либо незаконной деятельностью, либо проводили слишком рискованную политику, тем самым ставя под угрозу интересы своих клиентов. Будем и дальше работать по этому направлению", — сказал он.

Медведев отметил, что российская экономика преодолела кризис. По его словам, власти стараются сделать бюджет страны сбалансированным, инфляция остается низкой, рубль устойчивым. Кроме того, Медведев назвал российские банки надежными.