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Промпроизводство в еврозоне упало в начале года
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Промпроизводство в еврозоне упало в начале года 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в еврозоне в январе оказалось слабее, чем ожидалось, что в основном связано с резким снижением объемов производства энергии, сообщило статистическое управление Евросоюза (Eurostat). Производство в 19 странах единой валюты упало на 1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе и на 2,7% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали снижения на 0,4% в месячном выражении и на 4,7% в годовом. В Eurostat также пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предыдущим годом данные за декабрь до роста на 5,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 5,2%. Наиболее негативное влияние на общий показатель отмечалось в энергетической сфере, где производство упало на 6,6% по сравнению с месяцем ранее и на 10,4% по сравнению с прошлым годом.
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