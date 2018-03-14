Промпроизводство в еврозоне упало в начале года

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Промышленное производство в еврозоне в январе оказалось слабее, чем ожидалось, что в основном связано с резким снижением объемов производства энергии, сообщило статистическое управление Евросоюза (Eurostat). Производство в 19 странах единой валюты упало на 1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе и на 2,7% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали снижения на 0,4% в месячном выражении и на 4,7% в годовом. В Eurostat также пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предыдущим годом данные за декабрь до роста на 5,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 5,2%. Наиболее негативное влияние на общий показатель отмечалось в энергетической сфере, где производство упало на 6,6% по сравнению с месяцем ранее и на 10,4% по сравнению с прошлым годом.