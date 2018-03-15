Ещё
Министр энергетики США удивлен поставками газа из РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр энергетики США удивлен поставками газа из РФ 

Вести Экономика 15 марта 2018
Фото: EPA
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что удивлен фактом поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенные Штаты, о чем чиновник заявил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.
"Я так же, как и вы ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона (штат Массачусетс), в то время как мы сами добываем значительные объемы газа", — ответил он на вопрос сенатора-республиканца от штата Оклахома Джеймса Инхофа о поставках газа российского происхождения.
Перри также связал это и с проблемой транспортировки. По его словам, вопрос состоит в возможности "перемещать энергоносители в места, где они катастрофически необходимы".
Министр подчеркнул важность обсуждения на уровне штатов этой проблемы и получения результатов, чтобы иметь возможность "отправлять энергоносители в такие места, как например на северо-восток" Соединенных Штатов.
Представители администрации президента на слушаниях обсуждали план вашингтонской администрации по модернизации "в корне разрушенной" инфраструктуры на сумму около $1,5 трлн.
Сенатор Инхоф подчеркнул проблему сети трубопроводов в США, по его словам, американцы из его штата задаются вопросом, каким образом "Бостон фактически импортирует газ из России", когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.
"У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого", — заявил сенатор.
Как писали "Вести. Экономика", танкер французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из РФ достиг терминала в американском порту в Бостоне в конце января.
Как отмечают СМИ, США закупают газ у России, поскольку по причине плохих погодных условий на восточном побережье Соединенных Штатов цены на "голубое топливо" выросли до $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия не испытывает эйфории по поводу поставки первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США.
Чиновник объяснил это тем, что рынок СПГ является глобальным.
Вести Экономика: последние новости
Резервы России выросли до максимума 2014 г Минфин разместит евробонды со страховкой от санкций Пошлина на экспорт нефти с 1 апреля снизится на $8
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля299
Джонсон отказался жать руку послу России205
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение