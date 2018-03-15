Министр энергетики США удивлен поставками газа из РФ

"Я так же, как и вы ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона (штат Массачусетс), в то время как мы сами добываем значительные объемы газа", — ответил он на вопрос сенатора-республиканца от штата Оклахома Джеймса Инхофа о поставках газа российского происхождения. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что удивлен фактом поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенные Штаты, о чем чиновник заявил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США

Перри также связал это и с проблемой транспортировки. По его словам, вопрос состоит в возможности "перемещать энергоносители в места, где они катастрофически необходимы".

Министр подчеркнул важность обсуждения на уровне штатов этой проблемы и получения результатов, чтобы иметь возможность "отправлять энергоносители в такие места, как например на северо-восток" Соединенных Штатов.

Представители администрации президента на слушаниях обсуждали план вашингтонской администрации по модернизации "в корне разрушенной" инфраструктуры на сумму около $1,5 трлн.

"У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого", — заявил сенатор. Сенатор Инхоф подчеркнул проблему сети трубопроводов в США, по его словам, американцы из его штата задаются вопросом, каким образом "Бостон фактически импортирует газ из России ", когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны.

Как писали "Вести. Экономика", танкер французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа из РФ достиг терминала в американском порту в Бостоне в конце января.

Как отмечают СМИ, США закупают газ у России, поскольку по причине плохих погодных условий на восточном побережье Соединенных Штатов цены на "голубое топливо" выросли до $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия не испытывает эйфории по поводу поставки первой партии сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США.

Чиновник объяснил это тем, что рынок СПГ является глобальным.