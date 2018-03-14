Средиземноморский газ манит крупные нефтяные компании

По словам осведомленных источников, Shell сейчас ведет переговоры с инвесторами в месторождения природного газа у побережья Израиля и Египта для начала поставок сырья на ее египетский завод по сжижению газа. Если сделка будет заключена, Израиль сможет быстро наладить экспортные поставка с одного из самых крупных месторождений природного газа, найденного в Средиземном море к западу от Хайфы.

Итальянская Eni SpA и французская Total в феврале объявили об открытии нового месторождения у побережья Кипра . Два нефтяных гиганта совместно занимаются разведкой в спорных водах у берегов Ливана. Exxon тоже намеревается поблизости начать разведывательные работы.

Согласно Wood Mackenzie, шотландской консалтинговой компании в сфере энергоносителей, суммарные запасы природного газа в водах Израиля, Кипра и Египта составляют, предположительно, 125 трлн кубических футов. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос США в течение почти пяти лет.

Всплеск активности отмечается после многолетних усилий США по объединению экономик некогда таких враждебно настроенных по отношению друг к другу стран, как Израиль, Египет и Иордан, а также по развитию восточного региона Средиземного моря как центра природного газа. Это делается, чтобы снизить зависимость Европы от поставок энергоносителей из России

Дипломатический прорыв случился в феврале, когда Noble Energy Inc., нефтегазовая фирма из Хьюстона, и ее партнеры подписали соглашение на сумму 15 млрд долларов о поставке египетской компании газа с двух израильских газовых месторождений — Тамар и Левиафан. Хотя Египет и Израиль мирно сотрудничали в течение 40 лет, арабы долгое время противились идее использования израильского экспортного газа и нефти.

"Кто бы мог подумать 20 или 30 лет назад, что Израиль начнет поставлять энергоносители арабским странам?", — спрашивает в интервью министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.