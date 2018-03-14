Экономисты: тарифы на импорт навредят экономике США

EPA/KIMIMASA MAYAMA

В то же время большая часть аналитиков ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки в этом году сильнее, чем считалось ранее.

Опрошенные Reuters с 5 по 13 марта экономисты заявили, что центральный банк США повысит процентные ставки на следующей неделе, кроме того в этом году ожидается еще три повышения ставок. Это объясняется устойчивым рынком труда, который поддерживает оптимизм. Ранее эксперты предполагали только два дополнительных повышения ставки в этом году.

Почти 90% из 71 респондента также заявили, что они обеспокоены тем, что тарифы на импорт стали и алюминия приведут к более широкой торговой войне, почти треть из них выразили крайнее беспокойство.

"Это не ново. Мы видели эти торговые войны ранее. Но на этот раз другое отличие — упорство и чувство, что мы только смотрим на верхушку айсберга протекционизма", — сказал Итан Харрис, глава отдела мировой экономики BofAML.

По словам эксперта, будет крайне удивительно, если крупные торговые партнеры США не ответят на введение тарифов аналогичными мерами.

Почти 80% из 60 экономистов, ответивших на вопрос о тарифах, сказали, что они принесут больше вреда, чем пользы, а остальные сказали, что тарифы либо вообще не повлияют ни на что, либо их влияние будет слабым. Ни один из опрошенных не заявил, что тарифы помогут мировой экономике.

Последний опрос показал, что центральный банк США повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов на 20-21 марта до 1,5-1,75% и повторит это еще три раза ежеквартально, увеличив базовую ставку до 2,25-2,5% к концу 2018 года.