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Мэй собралась объявить России экономическую войну
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Великобритания собралась объявить России экономическую войну 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором обвиняют российские власти, разрабатывает планы экономической войны против России. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник в правительстве.
«Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе», — сказал собеседник газеты.
Мэй 14 марта намерена встретиться с британским Советом национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможных мер, которые после этого, как ожидаются, могут быть представлены Палате общин.
Как предполагает The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.
Издание отмечает, что ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Он позволяет арестовывать активы в том случае, если владелец не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери 4 марта. По данным Скотланд-Ярда, бывший разведчик — британский подданный, а его дочь — гражданка России. Британские власти считают, что за отравлением Скрипаля с большой долей вероятности стоит Москва, по мнению Лондона при атаке был использован разработанный в России нервно-паралитический газ «Новичок».
Мэй 13 марта выдвинула Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов российская сторона должна правдоподобно объясниться по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в противном случае Лондон будет считать произошедшее в Солсбери незаконным применением Россией силы в отношении Великобритании. Москва со своей стороны отказалась отвечать на ультиматум, его срок истек в 03:00 по московскому времени.
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