Британские угрозы только стимулируют российские банки

Великобритания может вернуться к старой угрозе, которую четыре года назад побоялся реализовать Евросоюз . Однако способен ли Лондон самостоятельно, без поддержки Брюсселя выполнить угрозу и отключить Россию от международной системы SWIFT, с чем столкнулся в свое время Иран

Одной из предполагаемых санкций Великобритании, как написали немецкие СМИ, может стать решение отключить российские банки от международной системы SWIFT. Этим Россию пугала Европа еще четыре года назад, но решиться на такой шаг в отношении России не смогла. Хотя прецедент в мире был перед глазами — в свое время 14 банков Ирана были отключены от этой системы.

«Максимум, на что может пойти Британия, — это запретить своим банкам взаимодействовать с Россией, но самостоятельно закрыть SWIFT они технически не смогут. Здесь должно быть решение Евросоюза, так как SWIFT — европейская компания. Позиция США тоже может повлиять на решение, но только политически», — говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. Однако теперь угроза исходит не из ЕС, а из Великобритании, которая одной ногой уже вышла из Европейского союза. Сможет ли Лондон самостоятельно пойти на такой шаг в отношении российских банков?

Вообще, SWIFT — это негосударственная международная структура, которая связывает более 9 тыс. финансовых институтов мира и предназначена для обмена финансовой информацией между банками и участниками фондового рынка.

«С организационной точки зрения SWIFT — это общество, принадлежащее его членам, банкам и коммерческим структурам, использующим его инфраструктуру для обмена сообщениями. И таких собственников у SWIFT более 9 тыс. Но это не значит, что Россию или любую другую страну нельзя отключить от системы. Оставаясь международной, SWIFT зарегистрирована в Бельгии, следовательно, она подчиняется законам этого государства, входящего в структуру ЕС, и обязана исполнять решение надгосударственных структур», — говорит генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов капитал» Максим Харитонов. SWIFT имеет централизованную структуру: сеть управляется из штаб-квартиры организации в Брюсселе, а все информационные потоки проходят через два операционных центра, расположенных в Нидерландах и США.

Стоит вспомнить, как отключили Иран от этой системы. ЕС принял решение ввести санкции против Ирана в виде отключения от системы, Бельгия к этому решению присоединилась, и SWIFT уже не могла игнорировать решение Бельгии. Теоретически, конечно, SWIFT как коммерческая структура может не прислушиваться к рекомендациям Совета ЕС , но на практике, конечно, это маловероятно.

Технически отключение России от SWIFT должно выглядеть как «выковыривание» доступа каждого из российских банков из системы, а это тысячи человеко-часов работы программистов в IT-системе SWIFT, говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». Если в Иране было заблокировано всего 14 банков, то в России сотни финансовых организаций.

«Да и для самой системы как для коммерческой структуры потерять второго по количеству операций клиента — это настолько за гранью риск-менеджмента, что она пойдет на это только под сильнейшим давлением — например, если США поставят ультиматум: либо мы перестаем пользоваться системой, либо Россия», — отмечает Яковенко. Поэтому самой Британии придется очень сильно постараться, чтобы отключить Россию от SWIFT. «Великобритании придется лоббировать эту инициативу на уровне Европейского совета , который уже отказывался от такой идеи на пике санкционного противостояния с Москвой , признавая существенные риски для всей европейской и мировой банковской системы вследствие изоляции российского банковского сектора. Вряд ли Совет передумает сейчас, да еще и под давлением Великобритании, которая одной ногой из единого финансового сектора Европы уже вышла, и в условиях начала торговой войны с США», — считает Харитонов.

Если с отключением SWIFT не выгорает, то в теории Британия могла бы заставить собственные банки отказаться от работы с российскими. Однако вряд ли Лондон пойдет дальше угроз. «Это значит парализовать работу собственных банков на несколько недель, потерять несколько сотен миллионов фунтов стерлингов налогоплательшиков. Власти Великобритании никогда не пойдут на такой политический риск, ведь рядового англичанина мало волнуют детали конфликта с отравлением Скрипаля», — поясняет Яковенко.

«Сейчас российская система используется как резервная, через нее проходит не более 5% всех сообщений. Соревноваться с международной SWIFT с ее 9 тыс. банков и 40-процентными скидками за объем сообщений российской системе крайне сложно. Лондон же по факту такими громкими заявлениями стимулирует развитие СПФР», — считает Максим Харитонов. Зато актуализация угрозы отключения России от SWIFT вполне может сыграть на руку российской альтернативной системе, которую стали разрабатывать еще после первых угроз несколько лет назад. Это СПФС — российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, которая была запущена Банком России в конце 2014 года. С момента создания в ней подключились всего около 400 кредитных организаций, многие в первый год после запуска. Но как только риски отключения от SWIFT ушли, угас и интерес к СПФС.

«Чем острее угроза, тем быстрее будут дорабатываться различные альтернативные системы. Думаю, что готовность России к гипотетическому отключению от SWIFT сегодня можно оценить уже в 50–60%», — говорит Кирилл Яковенко.

«Однако в мире есть стремление к переходу на новую, более совершенную систему, чем SWIFT, основанную на блокчейне, которая бы отвечала современным требованиям. Пока это только пожелания, но эти пожелания очень серьезны, и Россия движется здесь вместе со своими западными коллегами. Так что к моменту, когда Запад все же созреет отключить нас от SWIFT, это может быть уже совсем неактуально», — заключает Тамара Касьянова. Главный недостаток, к сожалению, — это то, что финансовая коммуникация через СПФС возможна только в России. Есть планы подключить к СПФС банки стран ЕАЭС и даже БРИКС , а также небанковские структуры — частные и государственные компании, но пока это только планы. А российские банки проводят транзакции по всему миру, и это пока может обеспечить только SWIFT.