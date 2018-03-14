Эксперт рассказал о реакции Пекина на возможное введение пошлин на китайские товары в США

Специалист по Китаю , публицист, автор книг о Востоке Кирилл Котков в беседе с НСН рассказал о реакции Пекина на возможное введение пошлин на китайские товары в США . Как напомнил эксперт, американский финансовый сектор зависит от КНР.

«Китай является одним из тех, кто американскую экономику активно кредитует, в том числе поддерживает американскую валюту», — заявил Котков.

По его оценке, если Пекин и будет наносить удар, то в этом смысле определённую уязвимость представляет финансовый сектор Соединённых Штатов.

Ранее СМИ сообщали, что в США готовят пошлины на импорт из Китая с потенциальным ущербом в $30 млрд