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Эксперт рассказал о реакции Пекина на возможное введение пошлин на китайские товары в США
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Эксперт рассказал о реакции Пекина на возможное введение пошлин на китайские товары в США 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Специалист по Китаю, публицист, автор книг о Востоке Кирилл Котков в беседе с НСН рассказал о реакции Пекина на возможное введение пошлин на китайские товары в США. Как напомнил эксперт, американский финансовый сектор зависит от КНР.
«Китай является одним из тех, кто американскую экономику активно кредитует, в том числе поддерживает американскую валюту», — заявил Котков.
По его оценке, если Пекин и будет наносить удар, то в этом смысле определённую уязвимость представляет финансовый сектор Соединённых Штатов.
Ранее СМИ сообщали, что в США готовят пошлины на импорт из Китая с потенциальным ущербом в $30 млрд
В январе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил тактику США в ситуации с КНДР.
RT на русском: последние новости
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