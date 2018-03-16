Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,59%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов промышленности, недвижимости и услуг.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 0,59%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Jollibee Foods Corp (PS:JFC), которые подорожали на 21,40 п. (7,54%), закрывшись на отметке в 305,40. Котировки Megaworld Corp (PS:MEG) выросли на 0,150 п. (3,16%), завершив торги на уровне 4,900. Бумаги Security Bank Corp (PS:SECB) выросли в цене на 7,00 п. (2,87%), закрывшись на отметке 251,00.

Лидерами падения стали акции Aboitiz Equity Ventures Inc (PS:AEV), цена которых упала на 3,800 п. (5,01%), завершив сессию на отметке 72,050. Акции Metropolitan Bank and Trust Co (PS:MBT) поднялись на 3,28 п. (3,57%), закрывшись на уровне 88,50, а Emperador Inc (PS:EMP) снизились в цене на 0,270 п. (3,53%) и завершили торги на отметке 7,370.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (137) превысило количество закрывшихся в плюсе (75), а котировки 42 акций практически не изменились.

Котировки акций Jollibee Foods Corp (PS:JFC) выросли до исторического максимума, подорожав на 7,54%, 21,40 п., и завершили торги на отметке 305,40.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,06%, или 0,80, достигнув отметки $1.318,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 0,07%, или 0,04, до $61,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $65,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,41% до 8,2130, а котировки USD/PHP упали на 0,34%, достигнув отметки 51,960.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 89,99.