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Россия ограничит ввоз картофеля из Египта
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Россия ограничит ввоз картофеля из Египта 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: ТАСС
Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз картофеля из Египта, после обнаружения в продукции страны бактерии, которая является возбудителем бурой гнили. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В связи с выявлением в партиях египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля — бактерии (Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), происхождением из зон N 86.07.03 и 45.13.15, ранее заявленных египетской стороной как свободные от указанного карантинного для России объекта, Россельхознадзором принято решение ввести временные ограничения на ввоз картофеля на территорию России", — говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничение начнет действовать с 16 марта и затронут продукцию из указанных регионов Египта.
В сентябре 2016 года Россельхознадзор также запретил поставки овощей, в частности, картофеля из Египта в Россию.
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