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ЕС не намерен запрещать майнинг лишь по прихоти энергокомпаний — еврокомиссар
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ЕС не намерен запрещать майнинг лишь по прихоти энергокомпаний — еврокомиссар 

BitCryptoNews 14 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Добыча криптовалюты полностью законна в Европе. Но нужно установить четкие правила работы майнеров с электрокомпаниями, считает член Еврокомиссии Мария Габриэль.
В своем заявлении, сделанном на прошлой неделе, еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества, обращаясь к энергетическим концернам, отметила, что добыча криптовалюты — это энергоемкий процесс, требующий отдельного законодательного регулирования.
Госпожа Габриэль намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой продолжить изучение влияния майнинга на потребление электроэнергии в Европе.
По словам чиновника, еще до конца не ясно, какие именно масштабы сегодня имеет добыча криптовалюты в ЕС. Она считает, что основной объем рынка сегодня сосредоточен в Китае, однако еврокомиссар не исключает, что некоторая доля майнинга приходится и на ЕС.
фото: European Parliament
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