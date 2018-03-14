ЕС не намерен запрещать майнинг лишь по прихоти энергокомпаний — еврокомиссар

Добыча криптовалюты полностью законна в Европе. Но нужно установить четкие правила работы майнеров с электрокомпаниями, считает член Еврокомиссии Мария Габриэль.

В своем заявлении, сделанном на прошлой неделе, еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества, обращаясь к энергетическим концернам, отметила, что добыча криптовалюты — это энергоемкий процесс, требующий отдельного законодательного регулирования.

Госпожа Габриэль намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой продолжить изучение влияния майнинга на потребление электроэнергии в Европе.

По словам чиновника, еще до конца не ясно, какие именно масштабы сегодня имеет добыча криптовалюты в ЕС . Она считает, что основной объем рынка сегодня сосредоточен в Китае , однако еврокомиссар не исключает, что некоторая доля майнинга приходится и на ЕС.

фото: European Parliament