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ЕК: Поставки стали и алюминия из ЕС в США не несут угрозы безопасности
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ЕК: Поставки стали и алюминия из ЕС в США не несут угрозы безопасности 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
Экспорт стали и алюминия из Евросоюза в США не несет угрозы безопасности этой страны, считают в Еврокомиссии.
"Мы считаем, что наш экспорт не несет никакой угрозы безопасности США", — сказал вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, которая транслируется службами ЕС.
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
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