«Обходной маневр» РФ перекроет газовые амбиции Украины

«Обходной маневр» России перекроет газовые амбиции Украины

"Сегодняшними своими действиями "Газпром" добивается, чтобы в рамках Стокгольмского арбитража были обозначены принципиально новые условия газового сотрудничества РФ с Украиной после 2019 года. Как известно, срок действия нынешнего долгосрочного контракта — до 2020-го, и российский холдинг старается перевести взаимоотношения с Киевом на стандартные коммерческие рельсы. Без мудреных условий вроде "Бери или плати" — нужно лишь выработать справедливые рыночные условия для торговли с Украиной, аналогичные тем, что у РФ уже есть со странами Европы. Киев более двух десятков лет пользуется безальтернативностью своей "трубы" для перекачки российского газа в Европу, потому постоянно пытается давить и приводить политические доводы. И Украине удавалось получить уникальные контракты с большой выгодой для себя. "Газпром" стремится перевести ее в разряд обычных европейских покупателей. Ключевым фактором во всей этой истории становится "Северный поток-2" и дата ввода его в эксплуатацию", — отмечает аналитик. Заявленные Алексеем Миллером сроки расторжения газовых контрактов между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" примерно совпадают с истечением действующих газовых контрактов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что расторжение контрактов между российской корпорацией и "Нафтогазом" займет до двух лет. На разрыв договоренностей холдинг пошел из-за решения суда в Стокгольме.

"По решению арбитража "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд "Нафтогаз" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта Киев взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов. Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения", — сказал Миллер.

"Украине нужно готовиться, что рано или поздно она все равно придет к "европейским" соглашениям с "Газпромом" — вопрос только в сроках. Российская сторона еще раз попытается объяснить европейскому уду очевидные вещи: если контракты на прокачку газа через Украину и поставку ей энергоносителей имеют одинаковые принципы, то и решения нужно выносить, исходя из единого подхода.

Насколько это удастся юридически — предсказать невозможно. Стокгольмский арбитраж выносил свои решения под давлением Брюсселя, то есть они явно ангажированы. Изменение внешних условий может ослабить это давление, что даст серьезные шансы "Газпрому" на пересмотр "вердиктов" в его пользу", — подчеркивает эксперт. Стокгольм "потянет время"

Расторгать договоренности с Киевом "Газпром" будет тоже через Стокгольмский арбитраж, но с принципиально новым составом судей. Уже подана апелляция по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. "Для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если конечно же не будет несанкционированного отбора со стороны "Нафтогаза", — сказал Миллер.

Киев же пока вынужден покупать газ у Европы — он обходится, по заявлению украинских властей, на 20% дороже, чем стоил бы российский. Чиновники соседней страны заявляют, что взыщут с Москвы убытки, однако в суд, насколько известно, подавать не торопятся. Судя по опыту рассмотрения предыдущих споров, в случае международного разбирательства арбитраж также может затянуть этот процесс на годы.

"Если строительство "Северного потока-2" по каким-то причинам застопорится, переговоры с Украиной станут еще более напряженными, чем сегодня. То есть на какой-то период с Киевом придется вести дела и качать по украинской территории большие объемы газа. Если же обходной газопровод, как и планируется, будет введен в 2019 году, ставки Киева в этой игре резко упадут — украинская сторона станет куда более договороспособной.

Стокгольмский арбитраж при этом будет максимально затягивать дело, наблюдая за развитием событий. Это даст возможность переложить ответственность на других игроков. Если "Северный поток-2" начнут прокладывать от побережья Германии, давление на международных арбитров резко снизится и можно будет выносить компромиссное решение. В случае проблем с газопроводом РФ придется вырабатывать для Киева и Москвы правила игры, чтобы стороны могли нормально работать после 2019 года.

Останавливать транзит газа в Европу не выгодно никому, но и принудить стороны подписать контракты невозможно. Потому переломной точкой всего спора станет "обходной маневр" с "Северным потоком-2", а отнюдь не газовые и финансовые амбиции Киева", — заключает Игорь Юшков.