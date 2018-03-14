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ЕК надеется, что США исключат Евросоюз из действия новых пошлин на металлы
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ЕК надеется, что США исключат Евросоюз из действия новых пошлин на металлы 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия надеется, что США исключат Евросоюз из действия новых ввозных пошлин на сталь и алюминий из третьих стран, сказал вице-президент Еврокомиссии по занятости, экономическому росту и инвестициям Юрки Катайнен на пленарной сессии Европарламента.
"Мы ожидаем, что ЕС в целом будет исключен", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
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