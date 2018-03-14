Ипотечная ставка упала ниже психологического барьера

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил, что ставка по ипотеке упала ниже психологического барьера и дошла до 10%.

Михаил Мень добавил, что за два-три года вполне реально снизить процентную ставку до 7%. Кроме того, министр отметил, что построить 120 миллионов квадратных метров жилья — задача хоть и сложная, но выполнимая. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Самое важное, чтобы снижалась процентная ставка по ипотеке. Это неотделимые две задачи, потому что будет спрос — будет и предложение. Важно не просто построить эти 120 млн «квадратов», а чтобы на них был еще и спрос. Сегодня мы видим, что ситуация изменилась за последние два года кардинально. Если еще вчера государства было вынуждено субсидировать процентную ставку по ипотеке до 12%, то сегодня уже средняя ипотечная ставка опустилась ниже психологического барьера в 10%.

— министр строительства и РФ Михаил Мень.

По мнению Михаила Меня, для того, чтобы снизить ипотечную ставку до 7%, необходимы такие же темпы развития в стране и снижение ключевой процентной ставки ЦБ . Также он отметил, что одним из важных факторов является поддержка государства.

Президентом также объявлена программа субсидирования для отдельных категорий граждан — это семьи, у которых появился в этом году второй или третий ребенок. Субсидирование до 6%

— министр строительства и РФ Михаил Мень.

Мень добавил, что сюда входит и поддержка в части инфраструктуры. Для этого ежегодно правительство выделяет 20 миллиардов рублей. За счет этих средств развивается социальная инфраструктура, инженерия и внутриквартальный транспорт.