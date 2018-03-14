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Товарооборот между Россией и Францией вырос на 16,5%
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Товарооборот между Россией и Францией вырос на 16,5% за год 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: AP Photo / Morry Gash
Товарооборот между Россией и Францией, сокращавшийся в последние годы, в 2017 году продемонстрировал положительную динамику и вырос на 16,5%, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости.
"Сотрудничество (между двумя странами — ред.) никогда не прерывалось. Однако санкции и изменение международной конъюнктуры сказались негативно. Вплоть до прошлого года существенно сокращался товарооборот. В прошлом году ситуация изменилась к лучшему по сравнению с 2016 годом: товарооборот вырос на 16,5% по данным на начало этого года и составил 15,5 миллиарда долларов", — сказал Мешков.
Он отметил, что "это еще не те объемы, которые должны быть в российско-французских экономических отношениях".
"Я уверен, что потенциал обеих стран значительно выше", — добавил посол.
Мешков также сообщил, что прямые французские инвестиции в российскую экономику также растут и достигли почти 14 миллиардов долларов, тогда как прямые инвестиции РФ во Францию составляют 3,2 миллиарда долларов.
"Во многом этому способствует деятельность на российском рынке в различных отраслях свыше 500 компаний с участием французского капитала, а также порядка 40 российских компаний во Франции. Ни одна из них в период кризиса не ушла, хотя были вынуждены перспективные проекты свернуть, но с рынка не ушли и продолжают активно работать", — подчеркнул посол.
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