Товарооборот между Россией и Францией вырос на 16,5% за год

"Сотрудничество (между двумя странами — ред.) никогда не прерывалось. Однако санкции и изменение международной конъюнктуры сказались негативно. Вплоть до прошлого года существенно сокращался товарооборот. В прошлом году ситуация изменилась к лучшему по сравнению с 2016 годом: товарооборот вырос на 16,5% по данным на начало этого года и составил 15,5 миллиарда долларов", — сказал Мешков. Товарооборот между Россией Францией , сокращавшийся в последние годы, в 2017 году продемонстрировал положительную динамику и вырос на 16,5%, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости

Он отметил, что "это еще не те объемы, которые должны быть в российско-французских экономических отношениях".

"Я уверен, что потенциал обеих стран значительно выше", — добавил посол.