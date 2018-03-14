Moody's повысило прогноз по стоимости нефти до $45-65 за баррель

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по стоимости нефти в среднесрочной перспективе до 45-65 долларов за баррель с предыдущего прогноза в 40-60 долларов за баррель, говорится в сообщении агентства.