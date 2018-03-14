Трамп собрался ввести пошлины на китайский импорт

В первую очередь сборы затронут продукцию телекоммуникационного сектора. Таким образом Вашингтон может отреагировать на политику Пекина, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на возможность работать на рынке КНР.

Как сообщил собеседник агентства, автором инициативы стал руководитель Национального совета по торговле США, известный критик Китая Питер Наварро.

При этом Белый дом не исключает расширения спектра китайского импорта, который может попасть под санкции.

Объем китайских товаров, ввозимых в США, оценивается в 60 миллиардов долларов в год.

Трамп 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Американские власти отметили, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.