Китай увеличил военные расходы более чем на 10 миллиардов долларов

В понедельник, 5 марта, во время открытия Всекитайского собрания народных представителей, власти КНР объявили о увеличении военного бюджета. Повышение расходов на оборону составит 8,1%, сообщил VICE news.

Фактически, если в прошлые годы Китай тратил на военные расходы около 162 млрд долларов, то теперь эту цифра составит 175 млрд

— Эта мера принята, чтобы противостоять глубоким изменениям международного геополитического ландшафта, — заявил в своем выступлении премьер Ли Кэцян

— Значительная часть роста военного бюджета заключается в том, чтобы компенсировать низкие военные расходы в прошлом и в основном используется для модернизации оборудования и улучшения благосостояния военнослужащих и женщин, а также условий жизни и обучения низовых войск, — поддержал своего коллегу пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуи.

По оценкам экспертов, затраты на увеличение военных расходов превышают рост экономики Китая за будущий год, который составит 6,5%.