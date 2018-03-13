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Китай увеличил военные расходы более чем на 10 миллиардов долларов
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Китай увеличил военные расходы более чем на 10 миллиардов долларов 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
В понедельник, 5 марта, во время открытия Всекитайского собрания народных представителей, власти КНР объявили о увеличении военного бюджета. Повышение расходов на оборону составит 8,1%, сообщил VICE news.
Фактически, если в прошлые годы Китай тратил на военные расходы около 162 млрд долларов, то теперь эту цифра составит 175 млрд
— Эта мера принята, чтобы противостоять глубоким изменениям международного геополитического ландшафта, — заявил в своем выступлении премьер Ли Кэцян.
— Значительная часть роста военного бюджета заключается в том, чтобы компенсировать низкие военные расходы в прошлом и в основном используется для модернизации оборудования и улучшения благосостояния военнослужащих и женщин, а также условий жизни и обучения низовых войск, — поддержал своего коллегу пресс-секретарь Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуи.
По оценкам экспертов, затраты на увеличение военных расходов превышают рост экономики Китая за будущий год, который составит 6,5%.
Стоит отметить, что в январе этого года правительство США официально заявило, что видят в Китае вместе с Россией большую угрозу своим интересам, чем терроризм.
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