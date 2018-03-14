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В России обсудили акцизы на соленые огурцы
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В России обсудили акцизы на соленые огурцы и квашеную капусту 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Минcельхоз не поддержал стратегию Минздрава по формированию здорового образа жизни населения из-за акцизов на соленые огурцы, сообщает РБК.
В стратегии предлагалось ввести акцизы на «сладкие напитки» и «продукты с избыточным содержанием соли».
«Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и так далее», — отметил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев в письме заместителю главы Минздрава Татьяне Яковлевой.
Минсельхоз в принципе критикует идею деления продуктов на «вредные» и «для здорового питания»: важен рацион питания, а не потребление конкретных продуктов, подчеркивают в ведомстве.
Но за соленые огурцы и квашеную капусту Минсельхоз заступился не только из-за традиций.
«Ведомство признает, что объемы производства напитков, овощной консервированной продукции и хлебобулочных изделий в последнее время и так снижаются, поэтому из-за акцизов могут закрыться некоторые предприятия, а рынок займут аналогичные товары из стран Евразийского экономического союза, в которых акцизов не будет», — отмечает РБК.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения появился в 2017 году. Минздрав обсуждает с экспертами и органами федеральной власти ограничительные меры. Предлагается, в частности, указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах, запретить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.
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