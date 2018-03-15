Средняя зарплата бюджетников выросла за год на полторы тысячи рублей

За 2017 год зарплата бюджетников Новосибирской области поднялась на 4,7% — она составила 32190 рублей.

Это на 4,7% и 1433 рубля выше, чем в прошлом году.

«Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в области искусства и организации развлечений (36449 рублей), здравоохранении (30419 рублей). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (20696 рублей)», — рассказывают специалисты Новосибирскстата.

При этом самая высокооплачиваемая сфера — это «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Здесь зарплата составляет 39625 рублей.

В целом средняя зарплата бюджетника ниже средней зарплаты в Новосибирской области, которая, по последним данным, составляет больше 32980 рублей.