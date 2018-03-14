В Москве вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в четвертом квартале в столице вырос за год на 305 рублей и составил 15 397 рублей на душу населения. Об этом говориться в новом постановление правительства Москвы размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Больше всего вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения — на 341 рублей — с 17 219 рублей в четвертом квартале 2016 года до 17 560 рублей. Для пенсионеров минимум стал больше 214 рублей и составил 10 929 рублей, а для детей вырос на 311 рублей до13 300 рублей.

Прожиточный минимум — оценка стоимости потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательные платежи и сборы. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, такие как дополнительное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Показатель учитывается при определении права на социальную стипендию студентам, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предоставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.