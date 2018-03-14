АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей

"Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 трлн руб", — заявили в АСВ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за весь период своей деятельности направило на цели санации банков 1,8 трлн руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы агентства.

Как стало известно, 1,505 трлн руб. было направлено за счет кредитов Банка России , 304,99 млрд руб. — за счет средств имущественного взноса России в имущество АСВ и 7,75 млрд руб. — за счет средств Фонда страхования вкладов.

Ранее в АСВ сообщили, что объем банковских вкладов россиян вырос почти на 1,8 трлн рублей за год.