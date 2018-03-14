Ещё
АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за весь период своей деятельности направило на цели санации банков 1,8 трлн руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы агентства.
"Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 трлн руб", — заявили в АСВ.
Как стало известно, 1,505 трлн руб. было направлено за счет кредитов Банка России, 304,99 млрд руб. — за счет средств имущественного взноса России в имущество АСВ и 7,75 млрд руб. — за счет средств Фонда страхования вкладов.
Ранее в АСВ сообщили, что объем банковских вкладов россиян вырос почти на 1,8 трлн рублей за год.
Газета.Ru: последние новости
Wintershall: финансирование "Северного потока - 2" идет по графику В России появятся 19 новых ТОРов Шувалов сообщил об интересе инвесторов к евробондам России
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля419
Джонсон отказался пожимать руку послу России325
Порошенко предложили заткнуться в ответ95
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение