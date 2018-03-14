Инфляция в России оказалась ниже американской

Инфляция в РФ ниже, чем в США. Как такое возможно?

Инфляция в России впервые опустилась ниже американской. В феврале, по данным Росстата, потребительские цены выросли на 2,2%, а в Штатах — на 2,21%. Действительно ли цены почти не растут?

Центральный банк еще два года назад объявил о планах снизить инфляцию и направил все силы на достижение поставленной задачи. Целевым показателем регулятора является инфляция в 4%, то есть сейчас темпы роста потребительских цен даже ниже. США в свою очередь, напротив, пытаются заставить цены расти, однако получается пока не слишком хорошо, во всяком случае до последнего времени ФРС никак не могла добиться темпов роста цен в 2%.

Стоит ли воспринимать эти цифры всерьез, значит ли это, что цены в Америке почти не растут, а в России их рост сильно замедлился?

Статистика — сама по себе очень спорная наука, при этом уровень инфляции — очень важный показатель с точки зрения управления экономикой страны.

Многое зависит от методики расчета показателя. Федеральная резервная система, например, ссылаясь на низкую инфляцию, обосновывала продолжение стимулирующих программ, хотя в реальности затраты граждан продолжали уверенно расти. Достаточно посмотреть на динамику стоимости аренды, и картина получается очень красноречивая.

Кроме того, существенно выросла стоимость страховки автомобилей.

Раньше, еще при Обаме, люди сталкивались с резким ростом стоимости медицинского обслуживания, которое в США является, по сути, обязательным. Так что нельзя сказать, что американцы живут без инфляции, просто официально она выглядит так, а власти в свою очередь преследуют таким образом свои цели.

В России тоже есть свои особенности. Если обратиться к инфляционным ожиданиям, то есть, по сути, к тому, как сами граждане оценивают инфляцию, то этот показатель намного выше официального уровня.

Согласно опросу, проведенному ЦБ, в январе население оценило инфляцию в 9,9%, что 3,5 раза выше показателя от Росстата

Но для правительства рекордно низкая инфляция — это огромная экономия бюджетных средств. Индексация пенсий, пособий и зарплат бюджетникам производится именно на уровень официальной инфляции, поэтому чем меньше инфляция, тем меньше траты.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что каждый процентный пункт официально признанного роста цен требует увеличения расходов бюджета на 70 млрд руб. в год.

Мировые центробанки пересматривают цели по инфляции Многие мировые центробанки не смогли достичь своих инфляционных целей, поэтому некоторые из них рассматривают изменения в наборах инструментов, которые они используют для управления экономикой, пишет Bloomberg

Решение Норвегии о снижении целевого показателя роста цен является лишь последним примером и следует за более или менее официальными корректировками в Швеции Аргентине и зоне евро.

Даже в Новой Зеландии , месте рождения инфляционного таргетинга, центральный банк переходит к более широкой цели, которая включает в себя акцент на занятости.

Но для монетарных властей нет единого подхода, и дебаты раздроблены. В последние годы повышение целевых показателей инфляции обсуждалось столь же интенсивно, как и их сокращение или изменение. И хотя некоторые центральные банки признают необходимость пересмотра своих мандатов, другие удваивают существующую политику.