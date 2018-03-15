Инфляция в России и мире: случайность и тренд?

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика» Февральские данные по инфляции в России удивили: рост цен в нашей стране оказался ниже, чем аналогичный показатель в США (2,18% г/г против 2,21%).

Артем Архипов, главный экономист ЮниКредит Банка

Хотя детальные объяснения произошедшего уже были озвучены, представляется, что из фокуса внимания выпали два вопроса — рассуждает Артем Архипов, главный экономист ЮниКредит Банка. Эти вопросы звучат так: 1. случайно ли существенное замедление инфляции в России и ускорение ее в США, 2. можно ли назвать сложившееся соотношение инфляций новой тенденцией? В обоих случаях ответы будут отрицательными. Подобная динамика инфляций совершенно не случайна. Так, влияние всех разовых факторов — стабильного и даже укрепляющегося рубля в 2016-2017 гг., хорошего урожая, слабой динамики доходов населения и других, — происходило на фоне политики Банка России по таргетированию инфляции. Эта политика предполагала не только последовательное стремление к отметке 4% через сохранение жесткости в вопросе ставок, но и повышение эффективности операций регулятора на денежных рынках. Банк России очень преуспел в вопросе эффективности: так, в предыдущем цикле избыточной ликвидности 2010-2011 гг. при профиците 2,0 трлн руб. отклонение рыночных ставок от стоимости заимствований в Банке России превышало 200 б.п., сейчас при аналогичных парамерах избытка отклонение практически отсутствует. При этом реальные процентные ставки в России оказывались одними из наиболее высоких в мире, и сам Банк России много месяцев оценивает свою политику как «умеренно жесткую». В то же время ставки в США были весьма низкими, стимулирующими, и т.о. снижение темпов роста цен в России и их ускорение в США должно было произойти. Отметим, что реализованные инициативы программы Д. Трампа дают положительные результаты: без них, по оценкам аналитиков группы UniCredit, темпы роста ВВП США оказались бы на 0,5-0,8 п.п. ниже наблюдаемых. В этой связи называть факт выравнивания уровней инфляции «случайностью», как представляется, некорректно. Однако такое положение вряд ли станет долгосрочным трендом по нескольким причинам. Во-первых, целевые уровни инфляции в России и США существенно отличаются: 4% в год в России и около 2% в США. Во-вторых, инфляционные ожиданий в нашей стране, хотя и снижаются, все еще остается выше 8%, тогда как инфляционные ожидания в США находятся на уровне 2.3-2.4%. В-третьих, влияние упомянутых выше разовых факторов вряд ли окажется устойчивым. Начало действия сезоннных факторов, которые повлияют на цены на продовольствие, снижение влияния валютного курса на цены, и другие, приведут к небольшому ускорению инфляции и позволят Банку России приблизиться к своей цели. Стоит обратить внимание еще на один важный аспект: инфляция потребителей уже много месяцев подряд оказывается ниже инфляции производителей. Это означает, что последние находятся в «ножницах» цен: их расходы растут быстрее доходов, и это не может продолжаться долго. В заключение, важно заметить, что любые сравнения с другими странами должны быть обоснованы, в первую очередь, схожестью структур экономики. В этом ключе сравнение инфляции в России с динамикой цен в США в принципе бесполезно.