В России предложили отменить валютный контроль

ЦСР предложил отменить валютный контроль

Реформу авторы предлагают провести в два этапа. Первый может быть реализован к концу 2018 г. Он предполагает отмену требований по репатриации и создание открытого режима использования иностранных счетов. За этим должна последовать отмена запрета на валютные операции между резидентами и введение запрета в Гражданский кодекс на использование иностранной валюты как платежного средства в России.

Второй этап реформы валютного контроля рассчитан на 2019–2020 гг. За это время предполагается отменить требование об отчетности по счетам, открытым в странах, с которыми у России заключен договор об обмене налоговой информацией по стандартам ОЭСР

Для контроля отмывания денег ЦСР предлагает привести в соответствие требованиям FATF приказ Росфинмониторинга от 2009 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В нем могут быть прописаны признаки сделок с повышенным риском отмывания денег.