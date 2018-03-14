В Китае призвали США к ответственности за устойчивый глобальный рост

Китайские власти заявили, что США Китай должны взять на себя ответственность по обеспечению устойчивого глобального экономического роста, передает Reuters со ссылкой на национальное бюро статистики.

Представитель национального бюро статистики также сказал, что Китай в 2018 году может достигнуть целевого роста экономики в районе 6,5% Он отметил, что китайский экспорт также продолжит стабильный и относительно быстрый рост в этом году.

Представитель подчеркнул, что в январе-феврале текущего года количество промышленной продукции страны, а также инвестиции в фиксированные активы показали рост, который превзошел ожидаемые показатели.

Ранее сообщалось, что в Китае рассказали об опасности торговой войны, которая может начаться, если США примут пошлины на импорт алюминия и стали.