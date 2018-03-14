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В Китае призвали США к ответственности за устойчивый глобальный рост
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В Китае призвали США к ответственности за устойчивый глобальный рост 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Aly Song/Reuters
Китайские власти заявили, что США и Китай должны взять на себя ответственность по обеспечению устойчивого глобального экономического роста, передает Reuters со ссылкой на национальное бюро статистики.
Представитель национального бюро статистики также сказал, что Китай в 2018 году может достигнуть целевого роста экономики в районе 6,5% Он отметил, что китайский экспорт также продолжит стабильный и относительно быстрый рост в этом году.
Представитель подчеркнул, что в январе-феврале текущего года количество промышленной продукции страны, а также инвестиции в фиксированные активы показали рост, который превзошел ожидаемые показатели.
Ранее сообщалось, что в Китае рассказали об опасности торговой войны, которая может начаться, если США примут пошлины на импорт алюминия и стали.
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