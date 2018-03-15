В Алтайском крае перестали расти цены на бензин

Цены на бензин перестали расти в Алтайском крае согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

С 4 по 11 марта цена литра бензина АИ-92 в крае составила 37.00 рублей, АИ-95 — 38.89 рублей, зимнего дизтоплива — 40.53 рублей.