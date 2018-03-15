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В Алтайском крае перестали расти цены на бензин
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В Алтайском крае перестали расти цены на бензин 

АиФ — Алтай 15 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Цены на бензин перестали расти в Алтайском крае согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
С 4 по 11 марта цена литра бензина АИ-92 в крае составила 37.00 рублей, АИ-95 — 38.89 рублей, зимнего дизтоплива — 40.53 рублей.
По-прежнему, цены на бензин в Алтайском крае — одни из самых низких в Сибири. Примерно столько же, сколько в Алтайском крае, стоит бензин в Красноярском крае, Республике Алтай, Хакасии. В Томской области АИ-92 и АИ-95 стоят немного дешевле (35.48 и 37.65 рублей за литр), а дизельное топливо продают на рубль дороже.
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