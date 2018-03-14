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России угрожает дефицит лекарств
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России угрожает дефицит лекарств? 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Торгово-промышленная палата (ТПП) предупредила о возможном дефиците рецептурных лекарстве из-за принятия законопроекта, разрешающего продажу медицинских препаратов в магазинах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ТПП премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
В письме сказано, что в случае, если закон будет принят, некоторые аптеки не выдержат конкуренции и закроются, а потребители потеряют доступ к части жизненно важных медикаментов.
По мнению ТПП, реализация нового документа создаст для торговых организаций «исключительные условия, не соответствующие нормам добросовестной конкуренции».
В Минздраве также заявили, что закон может «спровоцировать рост объемов контрафактной продукции» на российском рынке.
В Минпромторге «Известиям» рассказали, что министерство сейчас занимается изучением отзывов участников рынка после общественного обсуждения законопроекта.
Глава Аптечной гильдии Елена Неволина пояснила, что цены на рецептурные медикаменты из категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов регулирует государство. По ее словам, это снизило прибыль аптек, а из-за конкуренции с магазинами доходы могут сократиться еще больше.
«Около 90% аптек в России частные. Ни одному частнику не выгодно работать себе в убыток, поэтому абсолютно точно аптеки начнут закрываться. Останется несколько самых крупных игроков», — отметила Неволина.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что крупные российские аптечные сети могут сократить половину своих точек, а небольшие региональные компании покинут рынок из-за принятия закона, разрешающего магазинам продавать безрецептурные лекарства. По данным газеты, гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов на заседании «Деловой России» заявил, что 743 их аптеки из 1,86 тысячи «находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла» и окажутся в зоне риска, если закон будет принят.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в магазинах, был разработан в конце прошлого года Минпромторгом. По мнению авторов документа, такая мера простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на некоторые лекарства. При этом в «Деловой России» заявили, что из-за продажи части лекарств в магазинах аптекам бы пришлось поднять цены на рецептурные препараты на 11–16 процентов.
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