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Эквадор выставил на торги месторождения нефти и газа
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Эквадор выставил на торги месторождения нефти и газа 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождение, чтобы привлечь инвестиции в размере $800 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Petroamazonas.
В заявлении говорится о проектах «Гуйабено Сансауари», «Осо», «Юралпа», «Вланка Винита» и «Амистад» в Амазонии. Сервисные контракты будут заключаться на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.
Итоги торгов власти объявят в июне.
В компании также отметили, что в 2017 году Эквадор провел успешные торги, которые привели в страну $700 млн инвестиций.
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