Эквадор выставил на торги месторождения нефти и газа

Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождение, чтобы привлечь инвестиции в размере $800 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Petroamazonas.

В заявлении говорится о проектах «Гуйабено Сансауари», «Осо», «Юралпа», «Вланка Винита» и «Амистад» в Амазонии. Сервисные контракты будут заключаться на десять лет. Выплаты по контрактам будут привязаны к мировым ценам на нефть.

Итоги торгов власти объявят в июне.

В компании также отметили, что в 2017 году Эквадор провел успешные торги, которые привели в страну $700 млн инвестиций.