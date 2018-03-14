Украине посоветовали объявить дефолт

Эксперт посоветовал Украине объявить дефолт

Киев в 2018-2020 годах должен выплатить более чем 16 миллиардов долларов внешнего долга.

«Вся долговая политика проводилась властью не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг. Кроме того, никакой реструктуризации не было (…) Эту политику нужно менять. Дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение этой политики», — заявил Степанюк. Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что государственный долг Украины по состоянию на февраль составил более чем 2 триллиона гривен.

В текущем году Украина должна погасить долги перед МВФ на сумму около 44 млрд гривен. Помимо этого, необходимо погасить перед МБРР — 8,3 млрд гривен и перед ЕБРР — 3,8 млрд гривен. Об этом говорится в Программе управления государственным долгом.