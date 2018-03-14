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Украине посоветовали объявить дефолт
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Эксперт посоветовал Украине объявить дефолт 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев в 2018-2020 годах должен выплатить более чем 16 миллиардов долларов внешнего долга.
Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что государственный долг Украины по состоянию на февраль составил более чем 2 триллиона гривен.
«Вся долговая политика проводилась властью не в интересах Украины, а в интересах держателей ценных бумаг. Кроме того, никакой реструктуризации не было (…) Эту политику нужно менять. Дефолт для Украины — это гораздо лучше, чем продолжение этой политики», — заявил Степанюк.
В текущем году Украина должна погасить долги перед МВФ на сумму около 44 млрд гривен. Помимо этого, необходимо погасить перед МБРР — 8,3 млрд гривен и перед ЕБРР — 3,8 млрд гривен. Об этом говорится в Программе управления государственным долгом.
Совокупные долговые обязательства Нацбанка и Министерства финансов перед МВФ составляют 12,1 млрд долларов. По данным НБУ, Украина в 2018-2020 годах, должна выплатить более чем 16 миллиардов долларов внешнего долга.
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