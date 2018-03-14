Этюд в зеленых тонах: Германия готова жить без российского газа

Германия собирается пересмотреть свою энергетическую политику и сократить зависимость от российских ресурсов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подписала документ, предусматривающий диверсификацию поставок и резкое увеличение доли возобновляемых источников. Уже сейчас солнце, ветер и биомассы дают 33% выработки электроэнергии в стране, а к 2030 году должны обеспечивать 66%.

Соответствующая программа содержится в коалиционном соглашении между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Этот документ, на согласование которого ушло три месяца, был условием создания коалиционного правительства, которое возглавит действующий канцлер. И, по сути, он становится официальной планом нового кабинета министров, который должен начать работу с сегодняшнего дня. В поисках альтернативы

Уже в ближайшие два года мощности ветропарков на суше и солнечных батарей должны быть увеличены на 8 гигаватт, что эквивалентно строительству 7−8 атомных станций, сообщает Deutsche Welle . Одновременно будет продолжаться строительство морских ветропарков.

Германия взяла курс на отказ от атомной энергии еще в 2011 году, после аварии на «Фукусиме». На очереди угольные электростанции. Наиболее старые и вредные с точки зрения выброса углекислого газа начнут закрываться уже со следующего года, что сократит закупки угля, в том числе в России . А к 2030 году страна может полностью отказаться от этого ресурса.

Перспективы природного газа в документе столь четко не прописаны, в нем вообще ничего не говорится про газопроводы, в том числе «Северный поток-2». Зато присутствует намерение сократить энергопотребление на 50% до 2050 года за счет энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех сферах жизни. Это идет вразрез с заявлениями «Газпрома» о будущем росте энергопотребления в Европе.

Кроме того, правительство ФРГ намерено создать в Германии инфраструктуру для СПГ. По мнению издания, эта строчка в коалиционном договоре говорит о скором начале строительства терминала по приему сжиженного природного газа в порту Вильгельмсхафен на Северном море, решение по которому долго откладывалось.

Одним из потенциальных поставщиков СПГ могут стать США , мечтающие потеснить Россию на европейском газовом рынке.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)», — сказала РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. Старые песни о главном

«Германия является лидером по внедрению «зелёной» энергетики среди крупнейших стран ЕС, поэтому проигнорировать соответствующую тематику при заключении коалиционного соглашения не могла. Однако надо понимать, что подобные программы носят долгосрочный характер и здесь речь идёт о горизонте в 10−30 лет, поэтому никакого мгновенного эффекта на продажи газа из-за данного документа, подписанного Меркель, оказано не будет», — пояснил «Ридусу» ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Российские эксперты пока не видят причин для беспокойства в энергетических планах Германии и заявлениях США.

«На фоне роста избытка предложения производителям придётся ещё больше вкладывать в совершенствование технологий и снижение себестоимости, либо действовать политическими методами, принуждая к покупке своего газа через механизмы лоббирования, не допуская иных поставщиков, прежде всего трубопроводных, на рынок ЕС, вплоть до эмбарго», — рассуждает он. Вместе с тем, эксперт отметил, что меняются долгосрочные прогнозы, подтверждается консервативный вариант динамики спроса на газ и другие энергоносители в Германии и ЕС, а это означает, что будут меняться и долгосрочные инвестиционные планы крупных энергокомпаний. Но такое решение бьёт не только по «Газпрому», но и по потенциалу экспорта СПГ в ЕС из других регионов.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев , в свою очередь, полагает, что ничего принципиально нового в планах нового германского правительства нет. Намерениям, изложенным в коалиционном соглашении, уже более полувека.

«Это такая древняя стратегическая задача, которую европейские страны, и в первую очередь Германия, пытаются решить. И задача эта называется энергетической независимостью», — напоминает эксперт.

«Если бы это было реально, они бы уже давным-давно перешли на другие виды энергоносителей», — говорит Танкаев. По его словам, принятая более 50 лет назад доктрина гласит, что Европа должна получать из России (тогда речь шла, конечно, о Советском Союзе) не более трети энергоносителей. Еще треть она должна производить сама и треть покупать на свободном рынке. В тот момент имелся в виду ОПЕК , сейчас все выглядит несколько иначе, но в целом стратегия та же, и никаких существенных изменений в энергетической политике Европы не предполагается.

Он отмечает, что российские энергоносители и так приобретаются по остаточному принципу, за исключением тех случаев, когда они намного дешевле, чем все остальные. Тогда они становятся приоритетными, потому что немцы, естественно, умеют считать деньги и стремятся к тому, чтобы снизить себестоимость своей продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Что же касается альтернативных источников, солнечная и ветряная энергетика зависят от погоды, от климата, которым люди управлять не умеют. И сделать ставку на неуправляемые источник энергии может только безумец.

«На самом деле, в энергопотреблении доля таких погодно-зависимых источников энергии не может превышать 10%, да и это уже очень большой риск. В настоящее время доля этих источников в европейском балансе выше 10%, то есть они находятся в критическом положении», — считает эксперт.

«Здесь очень много вопросов, и очень мало ответов. Это сейчас огромная проблема для ЕС, и не просматривается никаких вариантов ее решения без участия России. Поэтому говорить о том, что Европа может отказаться от российских энергоносителей не имеет смысла, это смешно», — уверяет Танкаев. Без паники Биотопливо в Европе тоже применяется достаточно широко, но здесь возникает другая проблема. В результате развития этого источника энергии исчезли излишки продовольствия, которые раньше уходили из Европы в Африку, как следствие, возникло очень сильное демографическое давление со стороны Африки на Европу, идет неконтролируемая миграция населения, которое просто бежит от голода.

Если говорит о США, в прошлом году они действительно стали добывать газа больше, чем потребляют. Но эта дельта ничтожно мала для того, чтобы всерьез рассуждать о том, что страна в ближайшее время может стать крупным нетто-экспортером газа.

Достаточных для этого запасов у них просто нет, к тому же многие регионы в США запретили у себя технологии, которые позволяют добывать сланцевый газ. Например, в штате Нью-Йорк полностью запрещены операции по гидроразрыву пласта. Сланцевый газ можно добывать только в тех штатах, где плотностью населения очень низкая, и в тех местах, где люди почти не живут.

Но даже если допустить, что США смогут добывать газа достаточно, чтобы поставлять его в Европу в промышленных объемах, возникает проблема стоимости. Во-первых, надо пересечь Атлантический океан, при транспортировке теряется 40% газа, при его сжижении и последующий регазификации также происходят потери. Поэтому американский СПГ по определению не может быть дешевле российского природного газа, что и показал опыт прошлогодних поставок в Польшу в малых объемах.

Эксперты сильно сомневаются в том, что Европа может по политическим мотивам перейти с дешевого российского газа на американский.

«Когда американцы в своем последнем пакете санкций фактически попытались запретить развитие трубопроводной сети из России, в Европе это вызвало резкую негативную реакцию, в том числе, и в Германии, — замечает Танкаев. — Европейцы сразу же увидели здесь признаки недобросовестной конкуренции, и они в этом смысле абсолютно правы».

Скептический настрой вызывают и планы по строительству нового терминала для приема СПГ. В Европе их и так было понастроено достаточно много, но загружены они весьма скромно, процентов на двадцать от проектной мощности. И строить в этой ситуации еще какие-то порты странновато. А отказаться от «Северного потока 2» в ситуации, когда украинскому транзиту приходит конец, для Германии вообще — смертельный номер.

Да и на повышение спроса Газпром рассчитывает не зря. Германия действительно уже достаточно давно и успешно реализуют программы энергосбережения, которые доказали свою высокую эффективность. По словам эксперта, энергопотребление в Европе не растет уже более 10 лет. Но ожидать, что при нынешнем развитии промышленности оно будет сокращаться, тоже не стоит.

При этом меняется структура, и на смену атому и углю идут вовсе не альтернативные источники, а природный газ. Его доля в потреблении энергии увеличивается, потому что в настоящее время это самый чистый энергоноситель в мире. Так что поставки Газпрома в Европу вполне могут вырасти даже при сохранении прежнего уровня энергопотребления.