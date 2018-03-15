Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, промышленности и потребительских услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sonae SGPS SA (LS:YSO), которые подорожали на 0,0620 п. (5,52%), закрывшись на отметке в 1,1860. Котировки Mota Engil (LS:MOTA) выросли на 0,0900 п. (2,49%), завершив торги на уровне 3,7000. Бумаги Sonae Capital (LS:SONAC) выросли в цене на 0,0130 п. (1,40%), закрывшись на отметке 0,9440.

Лидерами падения стали акции Ibersol Reg (LS:IBS), цена которых упала на 0,250 п. (2,14%), завершив сессию на отметке 11,450. Акции The Navigator Company SA (LS:NVGR) поднялись на 0,0120 п. (0,26%), закрывшись на уровне 4,5840, а REN (LS:RENE) снизились в цене на 0,0040 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 2,4760.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 6 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае прибавил 0,55%, или 0,36, достигнув отметки $65,25 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 0,61%, или 0,37, до $61,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,51%, или 6,70, до отметки $1.318,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,34% до 1,2325, а котировки EUR/GBP упали на 0,32%, достигнув отметки 0,8830.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 89,99.