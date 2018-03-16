Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подорожал на 0,29%, индекс SBF 120 вырос на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 0,49 п. (2,05%), закрывшись на отметке в 24,44. Котировки Total SA (PA:TOTF) выросли на 0,88 п. (1,88%), завершив торги на уровне 47,78. Бумаги Credit Agricole SA (PA:CAGR) выросли в цене на 0,150 п. (1,11%), закрывшись на отметке 13,705.

Лидерами падения стали акции Pernod Ricard SA (PA:PERP), цена которых упала на 2,00 п. (1,48%), завершив сессию на отметке 133,40. Акции Kering SA (PA:PRTP) поднялись на 4,60 п. (1,19%), закрывшись на уровне 381,90, а Airbus Group SE (PA:AIR) снизились в цене на 0,84 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 96,00.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Rubis SCA (PA:RUBF), которые подорожали на 6,60% до отметки 62,95, Vallourec SA (PA:VLLP), которые набрали 6,15%, закрывшись на уровне 4,610, а также акции SES SA (PA:SESFd), которые повысились на 2,11%, завершив сессию на отметке 13,07.

Лидерами падения стали акции Maisons du Monde SAS (PA:MDM), которые снизились в цене на 2,77%, закрывшись на отметке 30,140. Акции компании Worldline SA (PA:WLN) потеряли 2,58% и завершили сессию на уровне 42,320. Котировки Icade (PA:ICAD) снизились в цене на 2,53% до отметки 78,95.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (347) превысило количество закрывшихся в плюсе (212), а котировки 91 акций практически не изменились.

Котировки акций Rubis SCA (PA:RUBF) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 6,60%, 3,90 п., и завершили торги на отметке 62,95.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 12,76% до отметки 12.35, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,40%, или 5,30, достигнув отметки $1.312,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 1,65%, или 1,01, до $62,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,40%, или 0,91, до отметки $66,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,21% до 1,2279, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8813.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 90,26.