Найдены поставщики элитного санкционного алкоголя в Северную Корею

Согласно черновикам готовящегося документа, которые попали в распоряжение журналистов, две сингапурские компании обвиняются в поставке дорогостоящего алкоголя в КНДР до лета 2017 года.

Сестринские компании OCN и T Specialist, предположительно, заключили с Северной Корее сделки на общую сумму в более чем два миллиона долларов с 2011 по 2014 год. Средства с их счетов в Банке Северной Кореи и Daedong Credit Bank поступали на счет компании T Specialist в Сингапуре

Фирмы также обвиняются в тесном сотрудничестве с северокорейским Ryugyong Commercial Bank, на который США также наложили санкции в 2017 году. Обе компании заявили о своей непричастности к контрабандным махинациям и отсутствии связей с северокорейскими банками. В то же время правительство Сингапура сообщило, что властям было известно о контрабанде, и они уже начали расследование по этому делу.

Ввозить предметы роскоши в КНДР запрещено с 2006 года.

В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна . В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.