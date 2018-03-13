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Найдены поставщики элитного санкционного алкоголя в Северную Корею
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Найдены поставщики элитного санкционного алкоголя в Северную Корею 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Совет Безопасности ООН готовит доклад, в котором будут названы поставщики предметов роскоши в Северную Корею в обход санкций. Об этом сообщает BBC News.
Согласно черновикам готовящегося документа, которые попали в распоряжение журналистов, две сингапурские компании обвиняются в поставке дорогостоящего алкоголя в КНДР до лета 2017 года.
Сестринские компании OCN и T Specialist, предположительно, заключили с Северной Корее сделки на общую сумму в более чем два миллиона долларов с 2011 по 2014 год. Средства с их счетов в Банке Северной Кореи и Daedong Credit Bank поступали на счет компании T Specialist в Сингапуре.
Фирмы также обвиняются в тесном сотрудничестве с северокорейским Ryugyong Commercial Bank, на который США также наложили санкции в 2017 году. Обе компании заявили о своей непричастности к контрабандным махинациям и отсутствии связей с северокорейскими банками. В то же время правительство Сингапура сообщило, что властям было известно о контрабанде, и они уже начали расследование по этому делу.
Ввозить предметы роскоши в КНДР запрещено с 2006 года.
В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.
В августе Пхеньяну запретили экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.
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