Товарооборот между Россией и Великобританией вырос

Товарооборот между Россией и Великобританией в 2017 году вырос на 22,7%

"По итогам 2017 года стоимостной объем российско-британского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,7% и составил 12,7 миллиарда долларов. При этом российский экспорт увеличился на 25,1% и составил 8,68 миллиарда долларов, импорт увеличился на 17,9% и составил 4,047 миллиарда долларов. Положительное сальдо России в торговле с Великобританией за данный период составило 4,6 миллиарда долларов", — говорится в документе. Товарооборот между Россией Великобританией по итогам 2017 года вырос на 22,7% в годовом выражении и составил 12,7 миллиарда долларов, следует из справочных материалов Минэкономразвития

Увеличение экспорта России в Великобританию было обусловлено, главным образом, увеличением поставок минерального топлива (6,098 миллиарда долларов, рост на 22,5%), из них нефтепродуктов (1,67 миллиарда долларов, рост на 20,3%); металлов и изделий из них. Рост импорта из Великобритании произошел за счет увеличения закупок продукции химической промышленности; средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава.

По данным Банка России, объем накопленных британских инвестиций в экономике России по состоянию на конец первого полугодия 2017 года составил 16,724 миллиарда долларов (включая долговые инструменты и участие в капитале). Объем накопленных российских инвестиций в экономике Великобритании по итогам первого полугодия 2017 года составил 8,5 миллиарда долларов.