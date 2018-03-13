Экспортеры томатов закрыли российский пробел за счет новых рынков 

Турецкие экспортеры, потерявшие важнейший для них рынок после введения РФ запрета на ввоз томатов из Турции, а в дальнейшем импортных квот, вышли на новые рынки и в 2017 году достигли роста 21%, сообщает турецкая газета «Стар».
По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в 2015 году общий экспорт томатов из Турции составлял 367 миллионов долларов, из них 260 миллионов приходилось на долю России. В 2016 году на фоне «самолетного» кризиса, начавшегося в ноябре 2015 года, общий экспорт томатов был равен 238 миллионам долларов. В 2017 году экспортеры, продолжающие поиски новых рынков, увеличили экспорт томатов до 289 миллионов долларов.
По мнению члена правления TİM и главы Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Эгейского региона Рызы Сейара (Rıza Seyyar), запреты России не сказались сколь-либо серьезным образом на положении турецких экспортеров. Турецкие экспортеры без труда достигнут выделенной квоты в 50 тысяч тонн томатов, а оставшийся российский пробел удалось закрыть за счет новых рынков. «Мы сосредоточились на рынках Восточной Европы и Средней Азии, — говорит Сейар. — В этой связи значительно возрос экспорт в Румынию, Польшу, Белоруссию, Болгарию».