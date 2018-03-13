Ещё
Экспортеры томатов закрыли российский пробел за счет новых рынков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспортеры томатов закрыли российский пробел за счет новых рынков 

ИноСМИ 13 марта 2018
Фото: ИноСМИ
Турецкие экспортеры, потерявшие важнейший для них рынок после введения РФ запрета на ввоз томатов из Турции, а в дальнейшем импортных квот, вышли на новые рынки и в 2017 году достигли роста 21%, сообщает турецкая газета «Стар».
По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в 2015 году общий экспорт томатов из Турции составлял 367 миллионов долларов, из них 260 миллионов приходилось на долю России. В 2016 году на фоне «самолетного» кризиса, начавшегося в ноябре 2015 года, общий экспорт томатов был равен 238 миллионам долларов. В 2017 году экспортеры, продолжающие поиски новых рынков, увеличили экспорт томатов до 289 миллионов долларов.
По мнению члена правления TİM и главы Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Эгейского региона Рызы Сейара (Rıza Seyyar), запреты России не сказались сколь-либо серьезным образом на положении турецких экспортеров. Турецкие экспортеры без труда достигнут выделенной квоты в 50 тысяч тонн томатов, а оставшийся российский пробел удалось закрыть за счет новых рынков. «Мы сосредоточились на рынках Восточной Европы и Средней Азии, — говорит Сейар. — В этой связи значительно возрос экспорт в Румынию, Польшу, Белоруссию, Болгарию».
ИноСМИ: последние новости
Юрген Триттин: «Речь идет не о нашей уязвимости перед шантажом» Россия может экспортировать в Китай молоко и молочные продукты «Северный поток — 2 » задуман как наказание для Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России228
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям177
Атомные подлодки РФ дошли до США145
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео424
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле312
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение