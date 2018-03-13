Экспортеры томатов закрыли российский пробел за счет новых рынков

Турецкие экспортеры, потерявшие важнейший для них рынок после введения РФ запрета на ввоз томатов из Турции , а в дальнейшем импортных квот, вышли на новые рынки и в 2017 году достигли роста 21%, сообщает турецкая газета «Стар».

По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), в 2015 году общий экспорт томатов из Турции составлял 367 миллионов долларов, из них 260 миллионов приходилось на долю России. В 2016 году на фоне «самолетного» кризиса, начавшегося в ноябре 2015 года, общий экспорт томатов был равен 238 миллионам долларов. В 2017 году экспортеры, продолжающие поиски новых рынков, увеличили экспорт томатов до 289 миллионов долларов.