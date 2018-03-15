Главу Минэнерго США ошеломили поставки российского газа

«Я так же, как и вы ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ — прим. «Ленты.ру» ) находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона, в то время как мы сами добываем значительные объемы газа», — ответил он на вопрос о поставках топлива из России

По словам сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, жители Оклахомы спрашивают, каким образом «Бостон фактически импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны. Он также пожаловался на ситуацию с сетью трубопроводов: «У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого».

Сенатор-республиканец Дэн Салливан ( штат Аляска ) назвал поставки российского газа «ужасными последствиями» того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод.

В январе танкер Gaselys привез в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».