Ещё
Главу Минэнерго США ошеломили поставки российского газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу Минэнерго США ошеломили поставки российского газа 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Глава Минэнерго США Рик Перри ошеломлен фактом поставки сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения в Соединенные штаты. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената США, сообщает ТАСС.
«Я так же, как и вы ошеломлен тем, что российские молекулы (СПГ — прим. «Ленты.ру») находятся в танкере, который стоит в бухте Бостона, в то время как мы сами добываем значительные объемы газа», — ответил он на вопрос о поставках топлива из России.
По словам сенатора-республиканца Джеймса Инхофа, жители Оклахомы спрашивают, каким образом «Бостон фактически импортирует газ из России», когда их штат добывает достаточные объемы углеводородов, чтобы направить их на северо-восток страны. Он также пожаловался на ситуацию с сетью трубопроводов: «У нас нет соответствующей трубопроводной инфраструктуры для этого».
Сенатор-республиканец Дэн Салливан (штат Аляска) назвал поставки российского газа «ужасными последствиями» того, что власти Массачусетса отказались ранее от предложения проложить по их территории трубопровод.
В январе танкер Gaselys привез в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля296
Джонсон отказался жать руку послу России200
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе37
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам59
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение