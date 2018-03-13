Совкомбанк и Росевробанк договорились о слиянии

«Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет банка», — отмечается в сообщении.

Дополнительно к имеющимся 45% акций Росевробанка Совкомбанк выкупит у REG Holding не менее 35% организации.