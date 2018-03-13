Совкомбанк и Росевробанк договорились о слиянии

Акционеры Совкомбанка и Росевробанка договорились о слиянии кредитных организаций, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
«Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договорённости о слиянии банков. Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн рублей, капитал превысит 100 млрд рублей. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала», — говорится в сообщении.
Дополнительно к имеющимся 45% акций Росевробанка Совкомбанк выкупит у REG Holding не менее 35% организации.
«Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет банка», — отмечается в сообщении.
До конца 2018-го года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений, подчеркнул председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.