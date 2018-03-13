«Аэрофлот» возобновил продажу билетов в Египет

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля

"Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года", — говорится в сообщении. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы Каир 11 апреля. Продажа билетов открывается 13 марта, сообщил авиаперевозчик.

С 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. "Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира", — отмечается в пресс-релизе "Аэрофлота".