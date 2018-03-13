Ещё
«Аэрофлот» возобновил продажу билетов в Египет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: ТАСС
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля. Продажа билетов открывается 13 марта, сообщил авиаперевозчик.
"Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года", — говорится в сообщении.
С 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. "Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира", — отмечается в пресс-релизе "Аэрофлота".
ТАСС: последние новости
Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам Шувалов: инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд Шувалов: правительство пока не обсуждает повышение пенсионного возраста в РФ
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля423
Джонсон отказался пожимать руку послу России331
Порошенко предложили заткнуться в ответ95
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение