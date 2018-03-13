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Азербайджан, Иран и Россия собираются создать совместный энергетический коридор
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Азербайджан, Иран и Россия собираются создать совместный энергетический коридор 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: RT на русском
Азербайджанский министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан, Иран и Россия обсуждают возможность создания совместного энергетического коридора. Об этом сообщает Trend.
«У нас успешное сотрудничество (с Ираном) в сфере энергетики. С сотрудничества в двустороннем формате мы переходим на трёхсторонний формат — Россия, Иран и Азербайджан», — заявил он.
Мустафаев также добавил, что Азербайджан и Иран будут сотрудничать в Каспийском море в сфере добычи нефти и газа.
В ноябре сообщалось, что «Газпром» и Иранская национальная компания (NIOC) намерены разработать концепцию единой системы добычи и транспортировки природного газа на территории Ирана.
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