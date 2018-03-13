Азербайджан, Иран и Россия собираются создать совместный энергетический коридор

«У нас успешное сотрудничество (с Ираном) в сфере энергетики. С сотрудничества в двустороннем формате мы переходим на трёхсторонний формат — Россия, Иран и Азербайджан», — заявил он.

Мустафаев также добавил, что Азербайджан и Иран будут сотрудничать в Каспийском море в сфере добычи нефти и газа.