Азербайджан, Иран и Россия собираются создать совместный энергетический коридор 

Азербайджанский министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан, Иран и Россия обсуждают возможность создания совместного энергетического коридора. Об этом сообщает Trend.
«У нас успешное сотрудничество (с Ираном) в сфере энергетики. С сотрудничества в двустороннем формате мы переходим на трёхсторонний формат — Россия, Иран и Азербайджан», — заявил он.
Мустафаев также добавил, что Азербайджан и Иран будут сотрудничать в Каспийском море в сфере добычи нефти и газа.
В ноябре сообщалось, что «Газпром» и Иранская национальная компания (NIOC) намерены разработать концепцию единой системы добычи и транспортировки природного газа на территории Ирана.