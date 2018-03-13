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Рост ВВП России увеличится до 1,8%
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Рост ВВП России увеличится до 1,8% в 2018 году 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Рост ВВП России увеличится в 2018 году до 1,8% против 1,5% в 2017 году и замедлится до 1,1% в 2019 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прогноз Внешэкономбанка.
"В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году", — говорится в документе.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе, российская экономика будет отставать по темпам роста от мировой.
Как отмечается, за четыре года ВВП России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3% против 3,2% в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста ВВП России на 2018 год.
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