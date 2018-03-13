Рост ВВП России увеличится до 1,8% в 2018 году

"В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году", — говорится в документе. Рост ВВП России увеличится в 2018 году до 1,8% против 1,5% в 2017 году и замедлится до 1,1% в 2019 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прогноз Внешэкономбанка

Тем не менее, в среднесрочной перспективе, российская экономика будет отставать по темпам роста от мировой.

Как отмечается, за четыре года ВВП России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3% против 3,2% в 2017 году.