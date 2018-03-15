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Золотой запас России вырос до рекорда
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Золотой запас России вырос до рекорда четырехлетней давности 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Золотовалютные резервы России увеличились до максимума с конца сентября 2014 года. За неделю со 2-го по 9 марта они выросли до 455,2 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.
«Объем международных резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6 процента, главным образом под воздействием положительной переоценки», — пояснил регулятор.
В конце января президент России Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы страны выросли и составляют 442,8 миллиарда долларов.
По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.
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