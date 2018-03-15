Золотой запас России вырос до рекорда четырехлетней давности

«Объем международных резервов за неделю увеличился на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,6 процента, главным образом под воздействием положительной переоценки», — пояснил регулятор. Золотовалютные резервы России увеличились до максимума с конца сентября 2014 года. За неделю со 2-го по 9 марта они выросли до 455,2 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что золотовалютные резервы страны выросли и составляют 442,8 миллиарда долларов.

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.