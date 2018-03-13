Дворкович рассказал о дефиците молока собственного производства в России

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что дефицит молока собственного производства в России составляет 25% от потребления. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мелиорация, правильное применение минеральных удобрений, севооборот, должны оставаться в центре внимания, тем не менее, на первый план постепенно все равно должно выходить животноводство, у нас дефицит молока в стране, примерно 25%, нам не хватает от объема потребления", — сказал Дворкович.

Он также добавил, что в России производится 31 млн тонн молока.