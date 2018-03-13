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Отток капитала из России удвоился
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Отток капитала из России удвоился 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Вывоз капитала из России в январе-феврале увеличился в годовом выражении в 2,2 раза и достиг 9,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.
Отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов, поясняет Банк России. Профицит счета текущих операций в январе-феврале 2018 года увеличился с 14,5 до 20,8 миллиарда долларов.
«Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов — до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета», — говорится в сообщении ЦБ.
При этом международные резервы России за два месяца с начала 2018 года выросли на 8,4 миллиарда долларов до 23,7 миллиарда долларов.
В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Тогда регулятор также указал, что отток был связан с ростом иностранных активов банков и прочих предприятий.
28 января советник президента России Сергей Глазьев заявил, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов.
Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.
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