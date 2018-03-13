Отток капитала из России удвоился

Вывоз капитала из России в январе-феврале увеличился в годовом выражении в 2,2 раза и достиг 9,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка

«Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов — до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета», — говорится в сообщении ЦБ. Отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов, поясняет Банк России. Профицит счета текущих операций в январе-феврале 2018 года увеличился с 14,5 до 20,8 миллиарда долларов.

При этом международные резервы России за два месяца с начала 2018 года выросли на 8,4 миллиарда долларов до 23,7 миллиарда долларов.

В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Тогда регулятор также указал, что отток был связан с ростом иностранных активов банков и прочих предприятий.

28 января советник президента России Сергей Глазьев заявил, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов.

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.