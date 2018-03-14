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Чистый отток капитала из России c начала года удвоился
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Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза 

BFM.RU 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года, по предварительной оценке, составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $4,4 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
ЦБ связывает динамику оттока капитала в текущем году преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов, отмечает «Интерфакс».
При этом регулятор отмечает, что международные резервы страны в январе-феврале увеличились на $23,7 млрд по сравнению с ростом на $15,4 млрд в январе-феврале 2017 года.
Ранее ЦБ оценил чистый отток капитала по итогам 2017 года в размере $31,3 млрд Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2018 году он ожидается на уровне $16 млрд
Февраль стал провальным и с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. За месяц российские фонды потеряли больше $100 млн
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