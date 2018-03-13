Ещё
Медведев счел неуместными комментарии ЕС и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев считает неуместными комментарии ЕС и США о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Отношения «Газпрома» и «Нафтогаза» касаются исключительно этих двух сторон, комментарии США и Евросоюза неуместны, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США», — цитирует РИА Новости премьера.
По его словам, ни ЕС, ни другие стороны не имеют отношения к спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Ранее в ЕС заявили, что Еврокомиссия готова возобновить трёхсторонние переговоры Россия — Украина — Еврокомиссия по урегулированию газового спора между двумя компаниями.
RT на русском: последние новости
Медведев присвоил 19 городам статус ТОР Шувалов: кабмин пока не обсуждал вопрос повышения пенсионного возраста в России Россия в январе сократила вложения в гособлигации США почти на $6 млрд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму231
Мясорубка в Гудаури37
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России206
Третья мировая война наступила для Климкина116
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение