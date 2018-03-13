Медведев счел неуместными комментарии ЕС и США

Медведев считает неуместными комментарии ЕС и США о споре «Газпрома» и «Нафтогаза»

«Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США», — цитирует РИА Новости премьера.

По его словам, ни ЕС, ни другие стороны не имеют отношения к спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».