Рост экономики Китая превысил прогноз благодаря сильному экспорту

За первые два месяца этого года экономика Китая росла быстрее, чем ожидалось, при поддержке сильного внешнего спроса на китайские товары. Тем не менее экономисты предупреждают, что напряженность торговых отношений с США может в ближайшие месяцы ослабить импульс роста, сообщает Dow Jones.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, промышленное производство за первые два месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 7,2% после роста на 6,2% в декабре. Опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали рост в январе и феврале на 6,1%.

В Китае данные за январь и февраль приводятся вместе, чтобы избежать искажений, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю, которое в прошлом году пришлось на январь, а в этом — на февраль.

"Более сильный, чем ожидалось, импульс роста в основном был обеспечен устойчивым внешним спросом, а также увеличением инвестиций", — сказал экономист Standard Chartered Дин Шуан. Рост вложений в основной капитал в городах Китая и розничных продаж также превысил прогнозы.

Вложения в основной капитал в городах Китая за первые два месяца выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при прогнозе роста на 7,0%. В 2017 году рост составил 7,2%.

Рост розничных продаж в январе-феврале составил 9,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись от 9,4% в декабре и превысив прогноз экономистов, ожидавших роста на 9,6%.

На укрепление внешнего спроса указали вышедшие на прошлой неделе данные, которые показали рост экспорта в феврале на 44,5%, а также увеличение положительного сальдо торгового баланса Китая.

"Даже без торговой войны с США Китаю будет почти невозможно до конца года поддерживать рост экспорта выше 20%", — сказал Дин Шуан. По словам экономистов, позитивный вклад со стороны экспорта ослабнет, когда США усилят торговый протекционизм. Президент Дональд Трамп уже объявил о введении повышенных пошлин на импорт изделий из стали и алюминия и обещал принять целенаправленные меры против незаконного использования интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

В среду официальный представитель Национального бюро статистики Китая Мао Шенюн сказал, что Пекин вместе с США будет поддерживать рост мировой экономики и работать над разрешением разногласий в торговле. "Разбалансированность торговли между Китаем и США — это результат рыночной конкуренции", — сказал он.

Рынок недвижимости Китая, на который приходится треть роста ВВП страны, еще раз доказал свою устойчивость, несмотря на принятые властями меры против спекуляций и намерений ввести налог на недвижимость.

Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость в январе и феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 9,9% после роста на 7% за весь 2017 года. Цены на жилье продолжали быстро расти, хотя рост замедлился до 15,7% с 21,2% в декабре.

Экономист Nomura Group Чжао Ян сказал, что данные по рынку жилья в некоторой степени некорректны, поскольку на них повлиял рост цен на сырьевые товары. В первые два месяца этого года рост закладок новых проектов замедлился до 2,9%, а продажи земли под застройку сократились по сравнению с таким же периодом прошлого года на 1,2%.

"Ожидается, что рынок недвижимости станет тормозить рост китайской экономики", — сказал Чжао Ян.