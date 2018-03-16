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Экономисты обеспокоены тем, что торговые войны могут подорвать рост ВВП США
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Экономисты обеспокоены тем, что торговые войны могут подорвать рост ВВП США 

Прайм 16 марта 2018
Фото: Прайм
Согласно подсчетам экономистов, новые импортные пошлины на сталь и алюминий приведут лишь к небольшому снижению занятости в США, однако эксперты все больше обеспокоены тем, что активизация конфликтов во внешней торговле может навредить американской экономике, сообщает Dow Jones.
Опрошенные Wall Street Journal экономисты по-прежнему ждут высоких темпов экономического роста в текущем году, однако отмечают возросшую вероятность того, что рост ВВП не оправдает ожиданий. Чуть более половины опрошенных заявили о преобладании негативных рисков, что является максимумом с сентября. В феврале такого мнения придерживались 30% экспертов. Даже те, кто был в целом настроен позитивно, отметили наличие рисков, связанных с внешнеторговой политикой и протекционизмом.
"В начале года казалось, что ситуация в экономике будет улучшаться, однако внешнеторговая политика может все испортить", — заявил экономист Scotiabank Дерек Холт.
Большинство экспертов считают, что введенные администрацией Трампа импортные пошлины на сталь и алюминий, составляющие 25% и 10% соответственно, могут привести к падению занятости в США ввиду сокращения числа рабочих мест в компаниях, являющихся потребителями этих металлов.
Ожидается, что в среднем тарифы приведут к потере 53 000 рабочих мест. Это весьма скромная цифра, учитывая, что в 2017 году в экономике США было создано примерно 2,2 млн рабочих мест вне сельского хозяйства. Только в феврале число новых рабочих мест составило 313 000.
При этом экономисты отметили, что в случае ответных действий со стороны торговых партнеров США число рабочих мест сократится на 137 000. По мнению экспертов, потери составят примерно 845 000 рабочих мест в случае эскалации торгового конфликта и повышения пошлин до уровней начала 1990-х годов, а также введения прочих заградительных мер, характерных для периода до создания Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и Всемирной торговой организации.
Разброс прогнозов по числу потерянных рабочих мест был весьма велик, от 10 000 до 5 млн, что указывает на наличие существенной неопределенности вокруг последствий торговых войн.
Джим О'Салливан из High Frequency Economics ожидает утраты 2 млн рабочих мест в США. «У меня нет абсолютной уверенности в этом прогнозе, но последствия в любом случае будут негативными», — сказал он.
Решение Трампа ввести новые пошлины и последовавшая за этим отставка его главного экономического советника Гэри Кона, выступавшего против таких мер, могут привести к дальнейшим изменения в торговой политике США. Лоуренс Кудлоу, который сменит Кона на посту главы Национального экономического совета, имеет некоторые разногласия с Трампом по торговым вопросам. «Я надеюсь, что до масштабного введения тарифов не дойдет, но вероятность такого развития событий определенно есть», — заявил Кудлоу в среду.
Экономисты традиционно являются сторонниками свободной торговли, считая, что польза от нее перевешивает вред для отдельных работников и секторов экономики. Трамп, напротив, использовал недовольство части американцев внешнеторговыми соглашениями США в рамках своей предвыборной кампании.
"Рабочие, создавшие эту великую стану, были преданы, — заявлял он на прошлой неделе. — Теперь же предательству положен конец".
В марте экономисты в среднем оценивали вероятность выхода США из NAFTA в 29% против 26% в ноябре.
Подавляющее большинство экспертов заявило, что выход из NAFTA замедлит рост ВВП США в краткосрочной и долгосрочной перспективе, причем некоторые экономисты говорят о возможности рецессии.
Переговорщики из США, Канады и Мексики обсуждали потенциальные изменения в NAFTA, трехстороннем торговом соглашении, существующем с 1994 года. Трамп заявил, что, если сторонам не удастся договориться, то он будет добиваться выхода США из этого соглашения.
Несмотря на беспокойство относительно торговли, краткосрочные перспективы американской экономики в текущем месяце были оценены позитивно.
Ожидается, что в среднем рост ВВП США в 2018 году составит 2,9% против 2,5% в 2017 году. Кроме того, прогнозировалось снижение уровня безработицы до 3,9% к середине текущего года и до 3,7% к его концу. Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев оценивалась в 14%, без особых изменений по сравнению с февралем.
Экономисты считают, что Федеральная резервная система США продолжит повышать свои краткосрочные процентные ставки, причем следующие два повышения произойдут в марте и июне. Большая часть опрошенных заявила, что новые пошлины не окажут существенного влияния на перспективы инфляции в США, хотя некоторые экономисты прогнозировали ускорение роста цен из-за тарифов.
В опросе WSJ участвовало 59 экономистов в период с 9-13 марта. Не все экономисты ответили на каждый заданный вопрос.
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